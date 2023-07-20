Galatasaray'a Cedric Bakambu ile Kerem Demirbay müjdesi
Süper Lig ekibi Galatasaray, transferde iki ismi kadrosuna katma noktasına geldi. Sarı-kırmızılıların Kongolu futbolcu Cedric Bakambu ve kulübü Al Nassr ile her konuda anlaştığı aktarıldı. Galatasaray'ın Bayer Leverkusen forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay ile de el sıkıştığı kaydedildi.
Galatasaray, forvet hattına bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu ile her konuda anlaştı.
Cedric Bakambu
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 32 yaşındaki forvetin kulübü Al Nassr’ın yöneticileriyle Hollanda’da görüştü. Sarı-kırmızılılar, Bakambu transferini düşük bir bonservisle bitirmeyi başardı. Tecrübeli oyuncu 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
GALATASARAY'A BUNDESLIGA'DAN TAKVİYE
Galatasaray, Kerem Demirbay’ın transferi konusunda Alman kulübü Bayer Leverkusen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda el sıkıştı.
Kerem Demirbay
İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığında bazı küçük pürüzlerin kaldığı ve kısa sürede çözüleceği bildirildi
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