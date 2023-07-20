Galatasaray'a Cedric Bakambu ile Kerem Demirbay müjdesi

Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:20

Güncelleme: 20.07.2023 - 09:20

Galatasaray, forvet hattına bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu ile her konuda anlaştı.

Cedric Bakambu

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 32 yaşındaki forvetin kulübü Al Nassr’ın yöneticileriyle Hollanda’da görüştü. Sarı-kırmızılılar, Bakambu transferini düşük bir bonservisle bitirmeyi başardı. Tecrübeli oyuncu 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY'A BUNDESLIGA'DAN TAKVİYE



Galatasaray, Kerem Demirbay’ın transferi konusunda Alman kulübü Bayer Leverkusen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda el sıkıştı.

Kerem Demirbay

İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığında bazı küçük pürüzlerin kaldığı ve kısa sürede çözüleceği bildirildi