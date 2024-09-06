Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi!

Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı; sakatlığı atlatan Davinson Sanchez takımla çalışmalara katıldı.

AA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:19
Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi!
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlarken sakatlığını atlatan Davinson Sanchez takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlık sürecinden çıkan Kolombiyalı stoper Sanchez antrenmanın tamamında yer aldı.


Etiketler: #galatasaray #Davinson Sanchez #sakatlık

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