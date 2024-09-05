Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu: 4 isim listede yok!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasında kullanacağı kadroyu belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 16:35
Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu: 4 isim listede yok!
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Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün bildirdiği kadroda 4 isim yer almazken bu isimler; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu oldu.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı. 

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen


Etiketler: #galatasaray #uefa #uefa avrupa ligi #kadro

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