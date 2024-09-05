Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu: 4 isim listede yok!
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasında kullanacağı kadroyu belirledi.
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün bildirdiği kadroda 4 isim yer almazken bu isimler; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu oldu.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen
Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan
Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech
Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen
Etiketler: #galatasaray #uefa #uefa avrupa ligi #kadro
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