Galatasaray'a dev gelir: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa...

Yayınlanma: 31.05.2023 - 14:46

Güncelleme: 31.05.2023 - 14:51

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, önemli bir geliri de kasasına koyacak.

Sporx'in haberine göre sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de şu ana kadar 26 galibiyet alırken, bu galiyetlerden maç başına 2.3 milyon TL kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerden toplamda ise 59.8 milyon TL elde etti. Galatasaray, beraberlik primlerinden ise 4.6 milyon TL kazandı.

TOPLAMDA 131 MİLYON TL

Süper Lig'de katılım hakkından 33.4 milyon TL kazanan Galatasaray, şampiyon takıma verilecek 33.2 milyon TL'lik primiyle de kasasını oldukça rahatlatacak. Sarı-kırmızılılar, bu gelirlerden toplamda 131 milyon TL'yi kasasına koyacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara kalabilmek için 3 takımı elemesi gerekecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILIRSA...

Galatasaray 3 turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda ise katılım bedeli olarak 15.6 milyon Euro (341 milyon TL) elde edecek, buna ayrıca 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri de ekleniyor.

Şu ana kadar yüzde 40'lık kombine yenilemelerinden 250 milyon TL gelir elde eden Galatasaray, hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'ndeki maç günü gelirleriyle birlikte 1 milyar TL gelir bekliyor.

RAKAM BAŞKA BOYUTLARDA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'den 130 milyon TL'nin üzerinde bir geliri kasasına koyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa da en az 630 milyon TL gelir elde edecek. Böylece toplamda 760 milyon TL gelir elde edecek. Buna Şampiyonlar Ligi galibiyet, beraberlik primleri ve o gün satılacak biletler, formalar, ağırlama paketleri gibi ek yan gelirler ise dahil değil.