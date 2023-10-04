Galatasaray'dan Manchester United'a gönderme... 'Her zaman her yerde...'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, tarihi galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:02
Galatasaray'dan Manchester United'a gönderme... 'Her zaman her yerde...'
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Galatasaray, Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 mağlup etmesinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlara imza attı.

Sarı-kırmızılılar, ilk paylaşımında Manchester United'a göndermede bulundu ve Old Trafford'da "Aslan" yer alan bir fotoğraf paylaştı. Galatasaray, bu paylaşımında, "Her zaman, her yerde…" ifadeleri ve aslan emojisi kullandı.

"HAYALLERİNİZİN BİTTİĞİ YERDE...

Galatasaray daha sonra ise 3-2'lik skorbordun fotoğrafını paylaştı ve paylaşımına "Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar!" yazdı.

Galatasaray'ın bu paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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