UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bitti demeden bitmez!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:34

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:11

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Manchester United'in konuğu olan temsilcimiz Galatasaray 3-2'lik tarihi bir skorla Şampiyonlar Ligi'ndeki serisini devam ettiriyor.

Bu sezon Avrupa'da 8 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

GERİ DÖNÜŞLERİN TAKIMI

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmanın 4'ünde yenik duruma düşmesine rağmen geri dönüş yaptı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz ilk olarak 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-2'lik skorla berabere bitirdi.

Zalgiris'in ardından Olimpija Ljubljana engelini aşan Galatasaray, play-off turunda Molde ile oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla galibiyet aldı.

GRUPLARDA DA PES ETMİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile Rams Park'ta 85. dakikaya geride girdi. Tete ve Boey'in golleriyle dönüş yapan sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray son olarak Manchester United karşısında oynadığı maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik galibiyetle Old Trafford'da 3 puanı aldı.