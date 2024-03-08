Galatasaray'a Kaan Ayhan şoku! Oyuna devam edemedi...
Galatasaray'da Kaan Ayhan, Rizespor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Galatasaray'ın Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.
Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, 23. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Başarılı oyuncunun yerine Zaha dahil oldu.
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