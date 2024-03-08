Galatasaray'a Kaan Ayhan şoku! Oyuna devam edemedi...

Galatasaray'da Kaan Ayhan, Rizespor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 20:29
Galatasaray'a Kaan Ayhan şoku! Oyuna devam edemedi...
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Galatasaray'ın Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.

Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, 23. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Başarılı oyuncunun yerine Zaha dahil oldu.


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