Galatasaray'a Kazımcan Karataş'tan sevindirici haber

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş'ın düz koşulara başladığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:31
Galatasaray'a Kazımcan Karataş'tan sevindirici haber
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Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United maçı için hazırlıklara başlayan Galatasaray'da yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı.

Sporx'in haberine göre Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş düz koşulara başladı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Başakşehir karşılaşmasında ilk yarıda sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Kazımcan'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmişti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın, pas, topa sahip olma ve çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.


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Kazımcan Karataş galatasaray Başakşehir

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