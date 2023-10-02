Galatasaray'a Kazımcan Karataş'tan sevindirici haber
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş'ın düz koşulara başladığı aktarıldı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United maçı için hazırlıklara başlayan Galatasaray'da yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı.
Sporx'in haberine göre Galatasaray'ın genç sol beki Kazımcan Karataş düz koşulara başladı.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Başakşehir karşılaşmasında ilk yarıda sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Kazımcan'ın sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmişti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın, pas, topa sahip olma ve çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.
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