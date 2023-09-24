Maça devam edememişti... Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:55

Güncelleme: 24.09.2023 - 13:55

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Başakşehir karşısında Angelino'dan formayı almayı başarmıştı ancak şanssız bir sakatlık yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcunun sakatlığına ilişkin açıklama yayımladı.

OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ



Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı

Maçın 29. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Kazımcan, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.