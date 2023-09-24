Maça devam edememişti... Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması!

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, sakatlanarak mücadeleyi yarım bırakan 20 yaşındaki Kazımcan Karataş hakkında açıklama yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:55
Maça devam edememişti... Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması!
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Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Başakşehir karşısında Angelino'dan formayı almayı başarmıştı ancak şanssız bir sakatlık yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcunun sakatlığına ilişkin açıklama yayımladı.

OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı

Maçın 29. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Kazımcan, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.


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Kazımcan Karataş galatasaray Başakşehir sakatlık

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