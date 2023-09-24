Maça devam edememişti... Galatasaray'dan Kazımcan Karataş açıklaması!
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, sakatlanarak mücadeleyi yarım bırakan 20 yaşındaki Kazımcan Karataş hakkında açıklama yayımladı.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Başakşehir karşısında Angelino'dan formayı almayı başarmıştı ancak şanssız bir sakatlık yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, genç futbolcunun sakatlığına ilişkin açıklama yayımladı.
OYUNA DEVAM EDEMEMİŞTİ
Kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı
Maçın 29. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Kazımcan, oyuna devam edemedi ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
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