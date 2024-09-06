Galatasaray'a kiralanmıştı: İtalya basınından flaş Victor Osimhen iddiası!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen hakkında İtalya basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle uluslararası çapta ses getirmişti. İtalyanlar, yıldız golcünün maaşına dair iddia ortaya attı.
NTV Spor'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre; sarı-kırmızılıların Osimhen'in maaşının tamamını karşılayacak. Öte yandan gazete, Osimhen'in Napoli ile yaptığı yeni sözleşmenin detaylarına da değindi.
SERBEST KALMA MADDESİ DÜŞECEK
Nijeryalı golcünün serbest kalma bedelinin Ocak 2025'ten itibaren 130'dan 75 milyon Euro'ya düşeceği ve söz konusu maddenin İtalyan ekipleri hariç dünyadaki tüm kulüpler için geçerli olacağı aktarıldı.
Osimhen'in sözleşmesinin şimdilik 2026'da sona ereceği ancak oyuncunun gelecek yaza kadar satılmaması halinde Napoli'nin kontratı tek taraflı olarak 2027'ye kadar yenileyebileceği belirtildi.
2023-24 sezonunda Napoli ile 32 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 17 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti.
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