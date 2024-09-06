İşte Galatasaray'da Osimhen transferinin perde arkası: Ünlü menajerden flaş açıklama!

Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:56

Güncelleme: 06.09.2024 - 09:56

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i 1 sezonluğuna kiraladı. Bu transfer dünya çapında ses getirirken, şaşkınlık da yarattı.

Osimhen'i Galatasaray'a kazandıran menajer George Gardi italya basınından TuttoMercato'ya açıklamalarda bulundu.

'HEMEN GALATASARAY İLE İLETİŞİME GEÇTİM'

"Operasyon Cuma günü Avrupa'da transfer penceresi kapandıktan bir dakika sonra başladı. Victor'un takımdan ayrılmadığını, Napoli'de özel bir durum olduğunu gördüm. Kulübe oyuncunun kiralık olarak gitmesine izin verip vermeyeceklerini sordum, bana yeşil ışık yaktılar ve ben de hemen Galatasaray ile iletişime geçerek bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ancak birkaç gün içinde bitmesi gerektiğini söyledim."

'48 SAAT İÇİNDE BİTMESİ GEREKİYORDU'

"48 saat içinde temasa geçilmesi ve tamamlanması gerekiyordu. Bana hemen büyük bir heyecanla onay verdiler. Victor ile görüştükten sonra onun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını anladım. Osimhen, Galatasaray'a evet dedi. Onun için Galatasaray önemli bir kulüptü. Oraya gidip oynamak onun için bir onur olurdu."

'OKAN BURUK DİZİLİŞ DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLATTI'

"Teknik direktör Okan Buruk ile görüntülü görüşme yaptık ve Galatasaray'da yapmak istediği diziliş değişikliğini anlattı. 4-2-3-1 oynuyordu ama Victor'u duyduktan sonra hemen dizilişi değiştirip iki forvetle oynamayı düşündü."

'FİKİR DEĞİŞİKLİĞİNDEN KORKUYORDUM'

"Sonrasında kulüpler arasında resmi temaslar başladı ve müzakereler son derece gizli bir şekilde hızla gerçekleşti. Çok önemli bir olay olduğu için taraflardan birinin araya girmesinden veya fikrini değiştirmesinden korkuyordum."

'VİDEO OYUNU GİBİ'

"48 saatten kısa bir sürede fikir doğdu ve transfer tamamlandı. Futbolda böyle bir şampiyonu birkaç saat içinde transfer etmek asla kolay değildir. Galatasaray'ın Osimhen takviyesiyle video oyunu gibi Avrupa'da birinci sıraya yerleşen bir hücumu oldu. Bu iki oyuncuya karşı rakip defansların durumunu hayal etmek istemiyorum. Galatasaray'ın her bölgede çok değerli oyuncuları var."