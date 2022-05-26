Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi
Başkanlık seçimi için hazırlıkların devam ettiği Galatasaray'a, Belçika ekibi Charleroi'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'dan iyi haber geldi.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ediyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların kiralık gönderdiği isimlerin geleceği de merak ediliyor.
CHARLEROI KARARINI VERDİ
Belçika basınında yer alan habere göre Charleroi, Nijeryalı futbolcuyla ilgili kararını verdi.
Özellikle sezonun ikinci yarısında başarılı bir performansa imza atan Ozornwafor'un bonservisinin alınacağı kaydedildi.
VALENTINE OZORNWAFOR KİMDİR?
1 Haziran 1999 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Kariyerine Enyima altyapısında başladı. 2019 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray, genç stoperi önce Almeria'ya ardından da Belçika ekibi Charleroi'ya kiraladı. 22 yaşındaki Ozornwafor, 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor. Nijerya Milli Takımı forması da giyen genç futbolcu, milli takımla 2 maça çıktı. Ozornwafor'un güncel piyasa değeri ise 600 bin euro... Nijeryalı defansın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
Video Haberler
- Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası
- 'Abart egzoz' denetimi: Trafikten men edilecekler
- 16 ilde 'Müsilaj operasyonu'
- Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
- Avcılar'da onarım sırasında binanın çatısında yangın
- Aracının yanına giderken kazada öldü
- Yaralı genci itfaiye ekipleri kurtardı
- İmamoğlu’ndan 25 bin metrekarelik ‘meydan’ müjdesi
- Kalın: Güvenlik kaygılarını giderecek adımlar atılmalı
- İstanbul’da şafak operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Nedir bu TURKEN Foundation?
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Motorine dev zam!
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi
- 'Seçim tarihinin ipucu günü'
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'
- Erdoğan'a 'Abdülhamid Han' yanıtı