Galatasaray'a Ozornwafor müjdesi

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:32

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ediyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların kiralık gönderdiği isimlerin geleceği de merak ediliyor.

CHARLEROI KARARINI VERDİ

Belçika basınında yer alan habere göre Charleroi, Nijeryalı futbolcuyla ilgili kararını verdi.

Özellikle sezonun ikinci yarısında başarılı bir performansa imza atan Ozornwafor'un bonservisinin alınacağı kaydedildi.

VALENTINE OZORNWAFOR KİMDİR?

1 Haziran 1999 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Kariyerine Enyima altyapısında başladı. 2019 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray, genç stoperi önce Almeria'ya ardından da Belçika ekibi Charleroi'ya kiraladı. 22 yaşındaki Ozornwafor, 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor. Nijerya Milli Takımı forması da giyen genç futbolcu, milli takımla 2 maça çıktı. Ozornwafor'un güncel piyasa değeri ise 600 bin euro... Nijeryalı defansın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.