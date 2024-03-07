Galatasaray'a sakatlık şoku: Yıldızların dönüş tarihleri belli oldu!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:48

Güncelleme: 07.03.2024 - 12:48

Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıklarındaki son durum belli oldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Sarı-kırmızlı ekibe 2 müjdeli haberin yanı sıra 3 futbolcudan kötü haber geldi.

ZIYECH VE ZAHA TAKIMA DÖNDÜ

Afrika Uluslar Kupası'nda ayak bileğinden sakatlanan Hakim Ziyech'in 1 aylık tedavisi sona erdi.

Wilfred Zaha'nın da bileğindeki kemik ödemi geçti ve Fildişili yıldız, Ziyech ile birlikte takıma katıldı.

SAVUNMA HATTINDA 2 SAKATLIK

Sarı-kırmızılı ekipte savunma hattında ise iki futbolcunun sakatlık problemi bulunuyor.

Daha önce alt adalesinden sakatlanan Abdülkerim Bardakçı'nın bu kez üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. 29 yaşındaki futbolcu Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Arka adalesinde sertleşme tespit edilen ve tedbir amaçlı antrenmana çıkmayan Davinson Sanchez bir kez daha kontrole girecek.

Öte yandan uygulanan tedaviye istenilen cevap alınamayan Serge Aurier'in sahalara dönüşü ise Nisan ayını bulacak.

YÖNETİM KURULU OLIVEIRA İÇİN TOPLANACAK

Sarı-kırmızılı takımda, teknik direktörü Okan Buruk'la tartışan Sergio Oliveira, fiili olarak kadro dışı konumunda. Buruk, Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklamada "Kadrodaki her oyuncu bizim için oynama potansiyeli olan oyuncular. Bundan sonraki süreçte performansına, aidiyetlerine ve takıma katkılarına bakıp karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yönetim kurulu, yapacağı ilk toplantıda Oliveira konusunu masaya yatıracak ve cezanın devam edip etmeyeceğine karar verecek.