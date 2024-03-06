Filedeki derbide kazanan Galatasaray Daikin!
Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş Ayos'u 3-2 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbide Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 12. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 16. kez yenildi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine
Arıcı, Tashiro (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Lazovic)
Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, İdil Naz Başcan, Bengisu Aygün, Brakocevic, Rosell, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Bahar Toksoy Guidetti, Plak, Hilal Kocakara, Demidova)
Setler: 24-26, 30-32, 25-20, 25-17, 15-13
Süre: 142 dakika (29, 40, 27, 26, 20)
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