Galatasaray'a UEFA resti! İhtarname iddiası
Galatasaray, iddiaya göre sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir için Rapid Wien'e yapması gereken ödemeyi geciktirdi. Avusturya ekibinin bunun üzerine sarı-kırmızılılara ihtarname yolladığı ileri sürüldü.
Bu sezon hem puan cetveline hem de transfere liderlik yapan Galatasaray'a Avusturya'dan kötü haber geldi.
Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, taksitini alamadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdi, bununla ilgili olarak da UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildi.
ÖDEME GECİKTİ
Sezon başında hem bonservisi hem de yabancı kontenjanında bulunması nedeniyle çok konuşulan Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak Galatasaray, daha ilk senesinde ödemeyi geciktirdi.
UEFA VE TFF BİLGİLENDİRİLDİ
Bunun üzerine Rapid, hukuksal yollardan hakkını aramak için girişimde bulundu. Bu konuda UEFA ve TFF'yi de bilgilendirdi.
Geldiği günden itibaren kadroda yer bulmakta zorlanan Yusuf Demir, sadece 5 lig maçında 77 dakika yer alabildi. Özellikle yabancı kontenjanından dolayı formaya ulaşamayan Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kastamonuspor karşısında 63 dakika şans buldu.
Galatasaray'ın 6 milyon euro vererek, "geleceğe yatırım" olarak gördüğü Yusuf Demir, aynı bölgelerde oynayan Nicolo Zaniolo'nun da gelmesiyle daha fazla mücadele içerisine girmesi gerekecek.
3. KULÜP TARTIŞMASI
Yusuf Demir'den gerektiği şekilde faydalanamayan Galatasaray, genç futbolcuyu kiralamak istiyor. Ancak bu sezon Rapid ve Galatasaray'a tescil olan ve oynayan Yusuf'un Türkiye'de üçüncü bir takımda oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ahlaksız, namussuz, adi...'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' kararı
- 'Oylar nüfuslara göre bölünecek’
- Evlatla evliliğe iptal kararı
- İstanbul depremiyle ilgili net konuştu: '2030 yılına...'
- Sahilde 'tanımlanamayan bir cisim' bulundu
- AKP'liler Kıbrıs'ta kumar masasında
- TCDD tahliye seferleri devam ediyor mu?
- Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı
- Demirtaş'tan muhalefete çağrı: 'Bay Kemal...'