Galatasaray'dan 'ihtarname' iddialarına yalanlama

Süper Lig ekibi Galatasaray, genç futbolcusu Yusuf Demir'in transferi için eski kulübü Rapid Wien'in vadesi geçmiş herhangi bir alacağının olmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:32
Galatasaray'dan 'ihtarname' iddialarına yalanlama
Abone Ol google-news

Galatasaray, Yusuf Demir için Rapid Wien'e yapması gereken ödemeleri geciktirdiği ve ihtarname çekildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien'in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Yusuf Demir

GALATASARAY'IN YALANLADIĞI HABER

Milliyet'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, taksidini alamadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdi, bununla ilgili olarak da UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildi. Sezon başında hem bonservisi hem de yabancı kontenjanında bulunması nedeniyle çok konuşulan Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak Galatasaray, daha ilk senesinde ödemeyi geciktirdi. Bunun üzerine Rapid, hukuksal yollardan hakkını aramak için girişimde bulundu. Bu konuda UEFA ve TFF'yi de bilgilendirdi.

YUSUF DEMİR'İN RAKAMLARI

Geldiği günden itibaren kadroda yer bulmakta zorlanan Yusuf Demir, sadece 5 lig maçında 77 dakika yer alabildi. Özellikle yabancı kontenjanından dolayı formaya ulaşamayan Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kastamonuspor karşısında 63 dakika şans buldu.


Yusuf Demir galatasaray Rapid Wien

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Kahramanmaraş ve Hatay'a özel kent

Galatasaray'dan Kahramanmaraş ve Hatay'a özel kent
Galatasaray'a UEFA resti! İhtarname...

Galatasaray'a UEFA resti! İhtarname...
Galatasaray Antalya'da iki hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Antalya'da iki hazırlık maçı yapacak

En Çok Okunan Haberler