Galatasaray Antalya'da iki hazırlık maçı yapacak

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 20:34

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 20:34

Galatasaray, hazırlıklarını bugün Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Okan Buruk

İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınma ile başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, çarşamba günü saat 14.00'te Gençlerbirliği ve 19.00'da Pendikspor ile yapacağı hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürecek.