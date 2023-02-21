Galatasaray Antalya'da iki hazırlık maçı yapacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, kentte iki hazırlık maçı oynayacak.

DHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 20:34
Galatasaray Antalya'da iki hazırlık maçı yapacak
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Galatasaray, hazırlıklarını bugün Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Okan Buruk

İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınma ile başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, çarşamba günü saat 14.00'te Gençlerbirliği ve 19.00'da Pendikspor ile yapacağı hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürecek.


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