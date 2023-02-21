Galatasaray Antalya'da iki hazırlık maçı yapacak
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, kentte iki hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray, hazırlıklarını bugün Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Okan Buruk
İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınma ile başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, çarşamba günü saat 14.00'te Gençlerbirliği ve 19.00'da Pendikspor ile yapacağı hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürecek.
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