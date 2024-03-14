Galatasaray'da 10 milyon Euro'luk ayrıntı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın geçen devre arası transfer döneminde Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde satmaya karar verdiği iddia edildi.
Sezona formsuz başlayan ve formasını Sanchez'a kaptıran Nelsson'un devre arasında satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. 25 yaşındaki futbolcu da yaşadığı huzursuzluğu milli takım kampında iken ülke basınına verdiği röportajla açık bir şekilde dile getirmişti.
Victor Nelsson
"10 MİLYON EURO'YA GİDECEKTİ"
Yaz döneminde bonservisi için 20-25 milyon Euro konuşulan Nelsson'un yaşanan olumsuzluklar nedeniyle değeri hızla düşmüştü. Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında Nelsson'un 10 milyon Euro'ya satışına bile "tamam" diyecek noktaya geldi.
SAVUNMANIN EN ÖNEMLİ İSMİ OLDU
Daha sonra Nelsson, Galatasaray için önemli bir isim haline geldi. Sanchez ile Abdülkerim'in sakatlıklarında Nelsson, formu ile savunmanın en önemli ismi haline geldi ve teknik direktör Okan Buruk'un eli rahatladı.
Sarı-kırmızılı hocanın kendisini eleştirmesine rağmen futbolcusuna önyargılı yaklaşmaması ve hiç çekinmeden forma vermesi ile Nelsson tekrar form tuttu ve değer kazandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf
- Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme!
- Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
- Eros'un katili hakkında karar
- DEM Parti'den ilk açıklama geldi!
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yorumu!