Galatasaray'da 10 milyon Euro'luk ayrıntı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın geçen devre arası transfer döneminde Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde satmaya karar verdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 08:28
Galatasaray'da 10 milyon Euro'luk ayrıntı!
Abone Ol google-news

Sezona formsuz başlayan ve formasını Sanchez'a kaptıran Nelsson'un devre arasında satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. 25 yaşındaki futbolcu da yaşadığı huzursuzluğu milli takım kampında iken ülke basınına verdiği röportajla açık bir şekilde dile getirmişti.

Victor Nelsson

"10 MİLYON EURO'YA GİDECEKTİ"

Yaz döneminde bonservisi için 20-25 milyon Euro konuşulan Nelsson'un yaşanan olumsuzluklar nedeniyle değeri hızla düşmüştü. Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında Nelsson'un 10 milyon Euro'ya satışına bile "tamam" diyecek noktaya geldi.

SAVUNMANIN EN ÖNEMLİ İSMİ OLDU

Daha sonra Nelsson, Galatasaray için önemli bir isim haline geldi. Sanchez ile Abdülkerim'in sakatlıklarında Nelsson, formu ile savunmanın en önemli ismi haline geldi ve teknik direktör Okan Buruk'un eli rahatladı.

Sarı-kırmızılı hocanın kendisini eleştirmesine rağmen futbolcusuna önyargılı yaklaşmaması ve hiç çekinmeden forma vermesi ile Nelsson tekrar form tuttu ve değer kazandı.


Victor Nelsson haberleri galatasaray haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

'Galatasaray beka sorunu'

'Galatasaray beka sorunu'
Galatasaray'dan Ali Koç'a yanıt! 'Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin...'

Galatasaray'dan Ali Koç'a yanıt! 'Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin...'
Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden Ali Koç'a suç duyurusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafsanur Sancaktutan yeni bir aşka yelken açtı

Hafsanur Sancaktutan yeni bir aşka yelken açtı
Avukatı duyurdu: “Selahattin Demirtaş’a onur kırıcı dayatma uygulanıyor”

Avukatı duyurdu: “Selahattin Demirtaş’a onur kırıcı dayatma uygulanıyor”
Pamuk gibi kalbe sahip 4 erkek burcu: Sonsuz iyi niyet ve hassasiyete sahipler...

Pamuk gibi kalbe sahip 4 erkek burcu: Sonsuz iyi niyet ve hassasiyete sahipler...
Bunları sakın yapmayın! Erkeklerin kadınlarda nefret ettiği 5 özellik

Bunları sakın yapmayın! Erkeklerin kadınlarda nefret ettiği 5 özellik
Nazan Kesal'la yaptığı programın ardından linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu

Nazan Kesal'la yaptığı programın ardından linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
Meteoroloji açıkladı: 14 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 14 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Her hafta 10 maç... TFF'den naklen yayın kararı!

Her hafta 10 maç... TFF'den naklen yayın kararı!
Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!

Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!