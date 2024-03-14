'Galatasaray beka sorunu'

14 Mart 2024 Perşembe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Kulübü, Sarı-Kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ve TFF hakkında sert açıklamalarda bulundu. Koç, Özbek’in, G.Saray yöneticisi Erden Timur’un ve teknik direktör Okan Buruk’un sezon içinde birbiriyle çeliştiğini belirttiği sözlerini video şeklinde izletti. Ali Koç’un öne çıkan sözleri şöyle:

Rakibimizin düşürdüğü seviye mezbahayı aratır durumda. Hem kendi camialarını kışkırtıyorlar hem de bu kadar haksızlıkla mücadele ediyorken bizim camiamızı da tahrik ederek milyonları kışkırtarak suç işliyorlar.

‘Riyakârsınız’

Madem TFF Başkanından memnun değilsiniz, kurullar rezil. O zaman siz de bizim gibi yabancı hakem talebinde bulunun, destekleyin, eğer mertseniz dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız.

Kurullar, başkan, MHK, üçüncü şahıslar, hakemlerden memnunsunuz. Siz Türk hakemlerine güveniyorsunuz, sadece bizim maçlarımıza güvenmiyorsunuz. Bu da kendi içinde çelişki. Yani riyakar oğlu riyakarsınız. Onun için bir beka problemisiniz. Belki de ülke için beka problemisiniz. Milyonların arasına nefret tohumları ekiyorsunuz.

Bu ülkede bir tek kulüp çıkıp “F.Bahçe oyuncumuzu ayartmış” diyemez. Onlar ne yaparlar? Sözleşmesi olan oyuncusu ayarlarlar, menajerini ayarlarlar, belki kulübü maddi zarara da uğratarak o oyuncuyu alırlar. G.Saray maçlarından önce rakip takımın futbolcularına transfer teklifi yapar.

‘Ayrıcalık isterler’

Bu kadar yaygaraya, hakem şikâyetlerine rağmen yabancı hakem istememeleri aşikardır. Son 25 yıldaki durumu ne hale getirdiklerini görmek için G.Saray-Antalya maçına bakmak yeterli olacaktır. Bu maçın ardından bu kulübün gayriahlaki iletişimi, söylenenlerin mükemmel bir örneğidir. Yaptıklarından iki sezonluk dizi çıkar.

Güya bize bu yaz birçok transfer çalımı attılar. 4 futbolcu var ki, bahsettikleri bedellerin gerçeği yansıtması mümkün değil. İradeli bir federasyon olsa çağırır ne diyorsun der? 3 milyon Avro’ya Morutan’ı satmışlar. Halbuki işin aslı öyle değilmiş. Belirli sayıda maç oynarsa 3 milyon Avro oluyormuş. Bakambu transferi de büyük başarı! Real Betis’in 5+5 milyon Avro bedelle aldığını söylediler. Real Betis Başkanı “Ödediğimiz bonusa maaş da dahil” dedi.

Bunların kültüründe yetişmiş oyuncuların G.Saray’a karşı ortaya koyduğu performans herkesin malumu. Bir kulüp başkanı, oyuncuları için çıkıp “3 futbolcumuzun beyni ile kalbi arasında çelişki olmuştur” dedi.

‘Devlet araştırsın’

Basit bir maç organizasyonunun (Süper Kupa finali) temel gerekliliklerini bile yerine getirmekten aciz olanlar, sebep olduklarını yalanla F.Bahçe’nin üzerine yıkmaya çalışanlar, Türk futbolunu yönetiyor. F.Bahçe olarak bu konuyu devletimizin dibine kadar araştırmasını istiyoruz.

Bu terör örgütüne (FETÖ) kurban verilen tek kulüp F.Bahçe. En iyi dönemimizdi. Maddi, manevi olağanüstü zararlar yaşadık. F.Bahçe, FETÖ ile ilgili en son çamur atılabilecek kurumdur. F.Bahçe’ye bu suçlamayı yapabilecek kurumların başında da siz gelirsiniz G.Saraylılar. 3 Temmuz’da malum örgütle nasıl mücadele ettiysek bu camiayla da benzer şekilde mücadele etmeliyiz.

FETÖ’nün kurduğu kumpaslardan işinize geleni kabul etmeniz sizin riyakarlıklarınızın en büyük örneği. İçişleri Bakanlığının kırmızı listesinde olan efsaneler var. Zekeriya Öz’ün, Mehmet Baransu’nun G.Saraylı olması tesadüf mü? Teröristbaşının “Dua ve himmetle ayağa kaldırmamız gereken kulüp” dediği kim? Biz değiliz, hadi siz de “Biz değiliz” deyin. Terörist başının ekranlarda “Gönlümdeki takım G.Saray, inşallah şampiyon olur” dediği kulüp kim?

Algı bunların DNA’sında olduğu için sınırları yoktur. Şampiyonluk mücadelesini, Çanakkale Savaşı’ndaki mücadeleye benzetiyor. Bu izahı olmayan bir talihsizliktir. Git “Zaferin Rengi’ filmini izle Sayın Başkan, neyin ne olduğunu daha iyi anlarsın.