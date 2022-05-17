Galatasaray'da 100 milyon TL'lik veda
Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Adana Demirspor maçının ardından Sofiane Feghouli ve Ryan Babel taraftarlara veda etti. İki oyuncunun da sözleşmesi sona eriyor.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın ardından Sofiane Feghouli ve Ryan Babel, taraftarlara veda etti.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek iki yıldız, karşılaşmanın ardından tribünlere veda etti.
100 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE TASARRUF
Galatasaray sözleşmesi bitecek iki futbolcudan yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlayacak.
2017 yazında West Ham United'dan 4.25 milyon Euro'ya transfer edilen Sofiane Feghouli sarı-kırmızılı ekiple senelik 3.85 milyon Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ryan Babel ise 2019 yazında yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
İki futbolcunun yıllık ücreti bonuslar hariç toplam 6.35 milyon Euro'yu buluyordu.
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