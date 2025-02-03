Galatasaray'da 4 isim cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçta sarı kart gören Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Muslera, Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da 4 isim cezalı duruma düştü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 20:54

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Lucas Torreira 36. dakikada sarı kart gördü. İkinci yarı Jelert'in yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz ise 80. dakikada sarı kart gördü. Muslera ise 82, Abdülkerim Bardakcı ise 90+5'te sarı kart gördü.

Torreira, Barış Alper Yılmaz, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, 23. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.


Etiketler: #Lucas Torreira #galatasaray #ceza

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