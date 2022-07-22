Galatasaray'da 6 numara için son hedef Thiago Mendes
Galatasaray, Lyon forması giyen 30 yaşındaki Thiago Mendes'in transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetiminin birkaç gün içinde Fransız ekibi ve Brezilyalı yıldızla ile temasa geçeceği öğrenildi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'dan Leo Dubois'i transfer eden Galatasaray'da gözler 6 numara transferine çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Lyon formasını giyen bir başka yıldız Thiago Mendes için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI
Lyon'un 2019 yılında Lille'den 22 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mendes, takımın önemli parçalarından birisi.
Lyon haziran ayında yıldız futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı. Bu nedenle Fransız kulübünün Mendes'i bırakmak istemediği gelen bilgiler arasında.
Geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki futbolcu 2564 dakika sahada kalırken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Lille formasıyla 71 maçta 4 gol atıp 8 asist yapan Thiago Mendes, 2019 yılından bu yana Lyon formasını terletiyor.
108 MAÇTA 8 ASIST YAPTI
Lyon'da 108 resmi maçta oynayan yıldız futbolcu, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar Mendes için kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak.
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