Galatasaray'da akademide 16 imza birden!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 19:15

Güncelleme: 11.02.2025 - 19:15

Galatasaray, futbol akademisi için 16 yeni transfere imza attığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Akademisi'nin farklı yaş kategorilerinde transfer ettiği oyuncular, bugün aileleri ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Sözleşmelerini imzalayan Genç Aslanlar, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Teknik Direktörümüz Okan Buruk ve oyuncumuz Yunus Akgün ile bir araya geldi.

Kulübümüzün, Gebze Yenikent Spor'dan 24.02.2013 doğumlu Emir Aydın'ın yanı sıra Altınordu'dan transfer ettiği Genç Aslanlarımız şu şekilde:

Eren Topaloğlu 01.06.2010

Kuzey Yıldız 29.06.2010

Eymen Ayyıldız 13.01.2011

Yağız Ünlen 11.11.2011

Berat Bayraktar 15.07.2011

Yusuf Bayram 14.01.2011

Poyraz Kirişkuzu 03.11.2011

Muhammet Burak Görgin 04.08.2010

Yusuf Sivaslıoğlu 13.3.2010

Mert Samed Selam 19.05.2010

Doruk Kadiroğlu 08.11.2010

Ahmet Poyraz Çakmak 05.01.2011

Eren Kaya 12.01.2008 (Profesyonel)

Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu 15.03.2010

Cem Efe Eroğlu 04.07.2009 (Profesyonel)"