Galatasaray'da Albert Riera, Domenec Torrent'in ekibine katıldı
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in ekibine Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu ve geçen sezon Fatih Terim'in yardımcılarından olan Albert Riera katıldı. Riera, bugün gerçekleştirilen sabah idmanıyla göreve başladı.
Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in ekisine vatandaşı Albert Riera da katıldı.
Galatasaray formasını 2011 ile 2014 yılları arasında terleten Albert Riera, sarı-kırmızılı kulübe geçen sezon da antrenör olarak geri dönmüş, Fatih Terim'in yanında staja başlamıştı. İspanyol antrenör, yardımcı antrenör olarak Domenec Torrent’in teknik ekibine de dahil oldu.
İspanyol antrenör, bu karar öncesinde birlikte futbolcu ve antrenörken çalıştığı Fatih Terim'e danıştı. Terim ise eski öğrencisine onay vererek, herhangi bir problem olmadığını iletti.
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