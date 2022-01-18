Galatasaray'da Albert Riera, Domenec Torrent'in ekibine katıldı

18 Ocak 2022 Salı, 17:27

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in ekisine vatandaşı Albert Riera da katıldı.

Galatasaray formasını 2011 ile 2014 yılları arasında terleten Albert Riera, sarı-kırmızılı kulübe geçen sezon da antrenör olarak geri dönmüş, Fatih Terim'in yanında staja başlamıştı. İspanyol antrenör, yardımcı antrenör olarak Domenec Torrent’in teknik ekibine de dahil oldu.

İspanyol antrenör, bu karar öncesinde birlikte futbolcu ve antrenörken çalıştığı Fatih Terim'e danıştı. Terim ise eski öğrencisine onay vererek, herhangi bir problem olmadığını iletti.