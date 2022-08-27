Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, Al Ittihad Kalba'ya kiralanıyor
Galatasaray geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Rumen orta saha Alexandru Cicaldau’ya veda etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray’da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau’nun yeni adresi belli oluyor.
NTV Spor'un haberine göre 25 yaşındaki orta sahaya Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Ittihad Kalba talip oldu. Arap ekibi ile Cicaldau’nun satın alma opsiyonu ile kiralanması için büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.
Rumen futbolcuyu Süper Lig’den Sivasspor da kiralamak için teklif yapmıştı.
Galatasaray’a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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