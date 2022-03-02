Galatasaray'da Arda Turan'dan gönderme: Jübile yaparken onu da götüreceğim
Galatasaray'ın bugün yapılan antrenmanında Arda Turan ile muhabirler arasında yaşanan diyalog gündeme oturdu. Turan, "Bana jübile yaptırdınız, jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim" ifadelerini kullandı. Turan, muhabirlerin sorduğu "Kimi götüreceksin?" sorusunu ise yanıtlamadı.
Galatasaray’da gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Turan bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kullandığı ifadelerle herkesi güldürdü.
Fanatik'in haberine göre, Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas'ın "Arda’nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum" diyerek eleştiride bulunduğu Arda Turan, muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim" ifadesini kullandı.
Arda ‘Kimi götüreceksin kaptan?’ şeklindeki soruya ise yanıt vermedi.
Bu sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan’ın futbolculuk kariyerine nokta koyacağı iddia edilmişti.
BURAK ELMAS: ARDA'NIN KAPTAN OLARAK ÖYLE BİR RESİM KOYMAMASI GEREKİYORDU
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray kaptanı Arda Turan, Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızılı emojilere yer vermişti. Turan'ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından da eleştirilmişti.
Elmas, "Arda’nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim" ifadelerini kullanmıştı.
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