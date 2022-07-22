Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ile ayrılık kapıda
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'in ayrılığı sonrası gözler Bafetimbi Gomis'e çevrildi. Fransız golcünün ayrılığı için şartlı izin çıktı.
Haris Seferovic'i kadrosuna katan ve yerli ve yabancı bir golcüyü daha kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne'nin ardından Bafetimbi Gomis'i de elinden çıkarmayı planlıyor.
DIAGNE KARAGÜMRÜK'TE
Galatasaray'da gelecek sezon planları arasında yer almayan Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılılardan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. Senegalli santrafor bu gelişmenin ardından Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki forvetin sözleşmesinin 1 yıl olduğu belirtildi.
MUHAMMED İLE YOLLAR AYRILDI
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Fransa Ligue 1'e transfer oldu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Nantes'ın kiralama bedeli olarak 250 bin Euro ödeyeceği belirtildi.
İKİ TRANSFER DAHA
Milliyet'in haberine göre, kiralık sözleşmesi sona eren Halil Dervişoğlu'nun tapusunu almayan, Diagne'yi Karagümrük'e bonservisiyle gönderen, Mustafa Muhammed'i ise Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiralayan Galatasaray, Seferovic'in ardından bir yabancı ve bir yerli golcü ile kadrosunu güçlendirecek.
Galatasaray'da geçen sezondan kalan son golcü olan Bafetimbi Gomis için de Okan Buruk ayrılık kararını şartlı olarak verdi. Şayet uygun fiyatlarda ve ekonomik açıdan uygun, yetenekli bir golcü bulursa Gomis ile yollar ayrılacak.
9 GOL ATTI
Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de çıktığı 48 maçta 38 gol atıp 5 asist yaptı. Fransız golcü, geçen sezon çıktığı 14 Süper Lig maçında ise 9 kez fileleri havalandırdı.
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