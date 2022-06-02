Galatasaray'da başkan adaylarının ilk hedefi Ada'yı kullanışlı hale getirmek
Haziran ayına seçim gündemiyle giren Galatasaray'da hangi aday kazanırsa ‘Ada’yı yeniden kullanışlı hale getirmek için düğmeye basacak.
Geçtiğimiz günlerde başkanlık seçiminde yarışacak olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Adası'nı ziyaret edip teftişlerde bulunmuştu. Her iki aday da Ada'nın kötü halinden memnun değil.
Sözcü'nün haberine göre, seçimi kim kazanırsa kazansın ilk hedef Galatasaray Adası'nın eski günlerdeki gibi hizmet vermesi için düğmeye basmak. Camia da bu sorunun çözülmesini bekliyor.
SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL
Gelecekte kulübe maddi kazanç sağlaması için bazı projeler bulunuyor. Özbek, yarın 11 önemli projeden bahsedecek. Hamamcıoğlu da aynı şekilde Galatasaray'a kazanç sağlayacak icraatlarını anlatacak. Galatasaray Adası için her iki başkanın projesinde bir satış planı bulunmuyor. Yeniden inşa edilecek olan ‘Ada' hem halka hem de sarı-kırmızılı üyelere hizmet verecek. Buradan elde edilecek gelir kulübün kasasına girecek.
Video Haberler
- Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı
- Akaryakıt fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!
- Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu
- Kolları ve bacakları olmayan 'Nakşin' protez istiyor
- Yabancı uyruklu sahte polisler 13 turisti gasbetti
- Uzmanından korkutan kuraklık uyarısı
- Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza
- 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
- Önce bıçakladı, sonra başında sela okudu
- Korkutan görüntü: Su kırmızıya döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- İfadeleri ortaya çıktı
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- 'Sürtük' sansürü
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi