Galatasaray'da başkan adaylarının ilk hedefi Ada'yı kullanışlı hale getirmek

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:11

Geçtiğimiz günlerde başkanlık seçiminde yarışacak olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Adası'nı ziyaret edip teftişlerde bulunmuştu. Her iki aday da Ada'nın kötü halinden memnun değil.

Sözcü'nün haberine göre, seçimi kim kazanırsa kazansın ilk hedef Galatasaray Adası'nın eski günlerdeki gibi hizmet vermesi için düğmeye basmak. Camia da bu sorunun çözülmesini bekliyor.

SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL

Gelecekte kulübe maddi kazanç sağlaması için bazı projeler bulunuyor. Özbek, yarın 11 önemli projeden bahsedecek. Hamamcıoğlu da aynı şekilde Galatasaray'a kazanç sağlayacak icraatlarını anlatacak. Galatasaray Adası için her iki başkanın projesinde bir satış planı bulunmuyor. Yeniden inşa edilecek olan ‘Ada' hem halka hem de sarı-kırmızılı üyelere hizmet verecek. Buradan elde edilecek gelir kulübün kasasına girecek.