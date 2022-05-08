Galatasaray'da başkanlık için çatı aday formülü! Düşünülen isim Dursun Özbek

08 Mayıs 2022 Pazar, 17:13

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve ekibinin ibrasızlığının ardından yeniden seçim sürecine girilmiş, ancak açılan davalarla yönetim krizi bir çıkmaza sürüklenmişti. Başkanlığa resmen aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün sessizliği; seçimi ertelettiği için tepki çeken Fırat Develioğlu ile mevcut başkan Burak Elmas'ın destek bulma çabaları derken ‘çatı aday' formülü gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre lkulübün sıkıntılı bir süreçte olması nedeniyle ‘2 yıllık güçlü yönetim' fikri tartışılıyor. Çatı adaylık için öne çıkan isim ise Dursun Özbek. Camiadaki kulis faaliyetleri 11 Haziran'daki seçimin kaderini belirleyecek.

AYSAL’DAN TOPLANTI

Eski başkanlardan Ünal Aysal eski yöneticilerle bir araya gelecek. Salı günü Les Ottomans Otel'de düzenleyeceği toplantıya Adnan Öztürk, Sedat Doğan, Ebru Köksal, Mehmet Cibara, Mete Ekiz, Ümit Özdemir'in de aralarında bulunduğu isimleri davet eden Aysal, “Beraber çalıştığımız yöneticilerle buluşacağız. Seçim sürecinden bağımsız olarak her yıl yaptığımız buluşmayı gerçekleştireceğiz. Seçim ya da aday çalışması değil” dedi.