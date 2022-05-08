Galatasaray'da başkanlık için çatı aday formülü! Düşünülen isim Dursun Özbek
Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi 'tek bir ismin altında 2 yıllık güçlü yönetim' fikri tartışılıyor. Sarı-kırmızılılarda başkan adaylığı için öne çıkan isim Dursun Özbek.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve ekibinin ibrasızlığının ardından yeniden seçim sürecine girilmiş, ancak açılan davalarla yönetim krizi bir çıkmaza sürüklenmişti. Başkanlığa resmen aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün sessizliği; seçimi ertelettiği için tepki çeken Fırat Develioğlu ile mevcut başkan Burak Elmas'ın destek bulma çabaları derken ‘çatı aday' formülü gündeme geldi.
Sözcü'nün haberine göre lkulübün sıkıntılı bir süreçte olması nedeniyle ‘2 yıllık güçlü yönetim' fikri tartışılıyor. Çatı adaylık için öne çıkan isim ise Dursun Özbek. Camiadaki kulis faaliyetleri 11 Haziran'daki seçimin kaderini belirleyecek.
AYSAL’DAN TOPLANTI
Eski başkanlardan Ünal Aysal eski yöneticilerle bir araya gelecek. Salı günü Les Ottomans Otel'de düzenleyeceği toplantıya Adnan Öztürk, Sedat Doğan, Ebru Köksal, Mehmet Cibara, Mete Ekiz, Ümit Özdemir'in de aralarında bulunduğu isimleri davet eden Aysal, “Beraber çalıştığımız yöneticilerle buluşacağız. Seçim sürecinden bağımsız olarak her yıl yaptığımız buluşmayı gerçekleştireceğiz. Seçim ya da aday çalışması değil” dedi.
Video Haberler
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
- Ağabeyini vuran eski MHP milletvekili serbest
- CHP'li Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
- Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı
- Belgrad Ormanı'na akın ettiler
- Mizaha bile sansür!
- Köpeği araca bağlayıp sürükledi!
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Cezaevinde intihar etti!
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- AKP'li başkandan 'alkol' açılımı
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- Meteoroloji'den mayıs ayında kar yağışı uyarısı
- Hande Fırat yazdı sildi
- AKP'nin oy oranını yazdılar