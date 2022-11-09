Galatasaray'da Berkan Kutlu gol sevincinin sebebini açıkladı
Türkiye Kupası'nda Ofspor'u eleyerek tur atlayan Galatasaray'da galibiyet golünü atan Berkan Kutlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kutlu, "İlk golüm için çok mutluyum, çok önemliydi. Kolay günler geçirmedim. Bu golü atmak benim için çok değerli" dedi.
Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Ofspor maçı sonrası konuştu.
Berkan yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zorlu, çok pozisyona girdiğimiz ve atamadığımız bir maç oldu. Kazandığımız ve tur atladığımız için mutluyuz" dedi.
"GOL SEVİNCİM KOBE BRYANT İÇİNDİ"
Kolay günler geçirmediğini söyleyen Berkan, "İlk golüm için çok mutluyum, çok önemliydi. Kolay günler geçirmedim. Bu golü atmak benim için çok değerli. Aileme armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
Berkan Kutlu ayrıca, "Gol sevincim olan hayat koçum Tayfun Ağabey ve Kobe Bryant içindi. Hayatta bana ilham ve yardımcı olan iki kişiye armağan ederim gollerimi. Alanyaspor'da da böyleydi" açıklamasını yaptı.
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