Eski Galatasaraylı futbolcu Aurelien Chedjou: 'Tudor'un yaşadıklarına şaşırmadım'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:11

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da, takımın başına Igor Tudor'u geldikten sonra olaylar eksik olmuyor. Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un yeni takımında başı dertte.

BAŞKANDAN TOPLANTI İSTEDİ

Fransız basını, futbolcuların Igor Tudor'un takımla iletişiminden memnun olmadığı için kaptan Dimitri Payet'in Başkan Pablo Longoria'dan toplantı talep ettiğini yazdı. Marsilyalı oyuncuların Tudor'la da görüştüğü ve sıkıntılarını dile getirdiği belirtildi.

İDMANDA İKİ FUTBOLCUYLA KAVGA ETTİ

Hırvat teknik adamın takımın başarılı orta saha oyuncusu Gerson'la idmanda sert bir tartışma yaşadığı, forvet Dieng'le de karşılıklı atıştığı ve aralarının açık olduğu daha önce basına yansımıştı.

TARAFTARLAR DA İSTEMİYOR

Marsilyalı taraftarlar ise "Tudor Out" hashtagi ile sosyal medya üzerinden Tudor'un sezon başlamadan görevden alınmasına ilişkin gündem oluşturmaya devam ediyor. Öte yandan oynanan 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alınmasının da taraftarın Tudor'a şüpheyle yaklaşmasına neden olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'ın eski oyuncularından biri olan Aurelien Chedjou, Igor Tudor hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

L'Equipe ile daha önce yaptığı röportajda Chedjou, "Soyunma odasındaki ilk konuşmasını hatırlıyorum. 'Guardiola'yı severim ama Simeone'yi tercih ederim dedi'. Antrenman sahası ve yatağımızdan başka bir şey göremeyeceğiz için çok acı çekeceğimizi söyledi. Öyle de oldu. Eve geldiğimizde yorgun hissediyor ve sadece dinlenebiliyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

Chedjou, Hırvat teknik direktörün Galatasaray'da ısracı olduğu sistem hakkında, "Tudor, Galatasaray'da 3-5-2'den vazgeçmeyeceğine dair yemin etmişti. Bu sisteme oyun oyuncular olmadığımızı ona söylemeye çalıştık ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi" demişti.

Kendisini Tudor'un sisteminde rahat hissetmediğini de anlatan Chedjou, "Üçlü savunmada beni sağ tarafa yerleştirdi. Kendimi bek pozisyonunda hissettim. Zaten bu pozisyonda rahat oynayamadım. Kötü yorumlar aldım. Tudor, gerçekten de kızdığım tek teknik direktör oldu. Ama yaşadıklarım bazı konularda gözümü açtı" şeklinde konuşmuştu.

"OLANLARA ŞAŞIRMADIM"

Igor Tudor'la ilgili yaşanan sorunlara şaşırmadığını dile getiren Chedjou, "Bugün Marsilya'da olanlara şaşırmadım. Galatasaray tecrübesinden sonra biraz yavaşlayacağını düşünmüştüm ama değişiklik göremiyorum, hala durum aynı. Galatasaray'da da futbolcular kendisini başkana şikayet etmişti" dedi.

CHEDJOU, FUTBOLU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Ülkemizde Galatasaray , Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giyen Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bu kararını duyuran Chedjou, "Hepinize her şey için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Sıradaki istasyon? Chedjou Spor Danışmanlığı" ifadelerini kullanmıştı.

Türk takımlarıyla toplamda 155 maça çıkan Chedjou, 14 kez rakip fileleri havalandırdı ve 6 kez de asist yaptı. Bu süreçte 24 sarı kart görürken 2 sefer de kırmızı kart gördü. Kamerunlu savunma oyuncusu 2013-2014 sezonu öncesinde 6.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'den Galatasaray'a gelmiş ve Türkiye macerası başlamıştı.