Galatasaray'da bilgi sızdırıldığı iddiası
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Hatayspor’a deplasmanda 4-2 mağlup olan Galatasaray’da, bilgi sızdırıldığına dair bir iddia ortaya atıldı.
Ligde gösterdiği performansla tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray’da tartışmalar sona ermiyor.
Sözcü’nün haberine göre, Galatasaray’ın taktik antrenmanları ile muhtemel on biri konusunda bilgi sızdırıldığını öğrenen kulüp yöneticileri duruma çok sinirlenerek olayı araştırmak üzere Hatay’a gitti.
İddiaya göre, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı istemeyen bir grup, Hatayspor’a, sarı-kırmızılıların taktik antrenmanlarını ve Domenec Torrent’in kuracağı muhtemel on biri sızdırdı.
Durumu öğrenen yöneticilerin bilgileri sızdıran kişileri bulabilmek amacıyla harekete geçerek Hatay’a gitme kararı aldıkları öne sürüldü.
Haberde, maçı yerinde takip etmeyi düşünmeyen Burak Elmas’ın durumu öğrendikten sonra apar topar Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ile birlikte Hatay’a gittiği iddia edildi.
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