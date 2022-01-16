Galatasaray’da ikinci yönetici vakası
Galatasaray Kulubü’nde yönetici Işıtan Gün’ün geçmiş yıllarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gündem olurken ikinci bir yönetici sorunu patlak verdi. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sefada, geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki çekti.
Galatasaray Kulübü yöneticileri geçmişte yaptıkları sosyal medya paylaşımları sebebiyle Başkan Burak Elmas’ı zor durumda bırakmaya devam ediyor.
Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün’ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle özür dilemesinin ardından bu kez de Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sefada’nın geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
Sefada’nın yaptığı paylaşımlarda Galatasaray’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi’ye ağır hakaretlerde bulunduğu bildirilirken kadınlara yönelik sözlerinin de tepki çektiği kaydedildi.
Sosyal medyada gündem olması üzerine Selim Sefada’nın hesabını kullanıma kapattığı iletildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken Elmas, Işıtan Gün’ün mesajları için “kabul edilemez” demişti.
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