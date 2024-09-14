Galatasaray'da Davinson Sanchez golle döndü

Yayınlanma: 14.09.2024 - 20:36

Güncelleme: 14.09.2024 - 20:36

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, Rams Park'ta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

DAVINSON SANCHEZ 4 MAÇ SONRA!

Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 4 maç sonra Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Sanchez; Konyaspor, Adana Demirspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Young Boys maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Bir süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı stoper, Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11'deki yerini tekrardan almış oldu.

KOLOMBİYALI GOLLE GERİ DÖNDÜ!

Taraftarının önünde karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, maçın 3. dakikasında ceza sahası içine yakın yerden serbest vuruş kazandı. Sakatlığı nedeniyle son iki lig ve Avrupa karşılaşmalarında forma giyen Davinson Sanchez, sahalara golle geri döndü.

Ayrıca Davinson Sanchez, Galatasaray'ın bu sezon en erken golünü attı.