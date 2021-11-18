Galatasaray'da derbi öncesi Fernando Muslera alarmı!
Teknik direktör Fatih Terim'in, İstanbul'a dönüşü sonrası Florya'da özel terapiye aldığı Muslera'ya arkadaşları da destek oluyor.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Fernando Muslera'ya moral verilecek.
Uruguay formasıyla hatalı gol yedikten sonra eleştirilerin hedefinde olan tecrübeli kalecinin derbiye moralli çıkması için çalışmalar başladı.
Uruguay formasıyla Bolivya maçında ağlarında 3 gol gören Fernando Muslera, performansıyla şaşırttı ve ülkesinde eleştirilerin odağı oldu.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran tecrübeli eldiven 3-0'lık yenilgiye neden olurken, Galatasaray'da derbi öncesi alarm verildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in, İstanbul'a dönüşü sonrası Florya'da özel terapiye aldığı 35 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe karşılaşmasına moralli bir şekilde çıkması için elinden geleni yapacağı öğrenildi.
ARJANTİN MAÇINDA DA HATA YAPMIŞTI
Bolivya maçında yaptığı hata nedeniyle hem taraftarlar hem basın tarafından büyük eleştiriler alan 35 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın Arjantin'le oynadığı karşılaşmada da yaptığı büyük hatayla gündeme gelmişti. Muslera, 1 ay önce oynanan Arjantin maçında benzer bir golü Lionel Messi'den yemişti.
Kaynak: Ajansspor
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