Galatasaray, Fenerbahçe karşısında tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor

18 Kasım 2021 Perşembe, 07:00

Lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray’da, 21 Kasım’daki Fenerbahçe derbisi çıkış noktası olarak görülüyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki performansıyla güçlü rakipleri arasında grup liderliğini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de ise zirvenin daha fazla gerisinde kalmak istemiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor. Terim, milli takımlarından dönen oyuncuların gelişiyle derbinin taktik hazırlıklarına bugünden itibaren başlayacak. Milli arada analiz ekibinin, Sarı-Lacivertli takımla ilgili hazırladığı raporun tüm detayları futbolcularla paylaşılacak. Analizlerin, rakibin her bölgesinde oynayan futbolculara göre ayrı ayrı hazırlandığı öğrenildi.

BÜYÜK BULUŞMA

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler, dün akşam Sarı-Kırmızılı kulübün tüm branşlarının hocaları ve teknik heyetleriyle düzenlenen özel organizasyonda bir araya geldi. Elmas, Galatasaray’ın bütün branşlarıyla bir arada olduğunu ve her kulvarda başarı için mücadele ettiklerini söyledi.



MORUTAN MÜJDESİ



Romanya Milli Takımı’nda sakatlanan ve sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Morutan’da korkulan olmadı. F.Bahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği konusunda belirsizlik yaşanan ve sağlık heyeti tarafından durumu yakından takip edilen 22 yaşındaki oyuncu, yapılan kontrollerinin ardından dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Rumen futbolcu, derbide ilk 11’deki yerini alacak. Fatih Terim, F.Bahçe karşısında sahaya süreceği 11’deki 9 ismi belirledi. Savunma hattı; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt’tan oluşacak. Orta sahada Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem’in yeri garanti. Terim’in orta sahanın sağı ve forvetteki planı ise henüz netleşmedi. Kanatta Halil, forvette Muhammed’in ilk 11’de oynama ihtimali bulunuyor. Deneyimli hoca, Feghouli’yi kanatta, Halil’i forvette görevlendirebilir.