Galatasaray'da divan kurulu 15 Mart'ta toplanacak
Galatasaray Spor Kulübü, 15 Mart Çarşamba günü mart ayı olağan divan kurulu toplantısının yapılacağını duyurdu.
Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, 15 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, toplantının saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.
Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2022 itibarıyla düzenlenmiş özet yıllık mali, yönetsel ve sportif raporu sunulacak.
Denetim kurulu da aynı konu hakkındaki tespitlerini divan üyeleriyle paylaşacak.
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