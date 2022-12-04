Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın menajerinden flaş açıklama: 'İtalya'ya geri dönmek istiyor'

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 15:51
<p>Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınına konuştu ve oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini açıkladı.</p>

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınına konuştu ve oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini açıkladı.

<p><strong>MENAJERİ KONUŞTU</strong></p> <p>Galatasaray'ın, sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira için menajeri Pablo Bentancur'dan flaş bir açıklama geldi.</p>

MENAJERİ KONUŞTU

Galatasaray'ın, sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira için menajeri Pablo Bentancur'dan flaş bir açıklama geldi.

<p><strong>İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR</strong></p> <p>İtalyan basınına konuşan Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.</p>

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

İtalyan basınına konuşan Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.

<p><strong>"BİRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞTÜM"</strong></p> <p>Pablo Bentancur, "<strong>Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu</strong>" dedi.</p>

"BİRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞTÜM"

Pablo Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" dedi.

<p><strong>"DÖNÜŞÜ ZOR DEĞİL"</strong></p> <p>Bentancur ayrıca, "<strong>Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum</strong>" diye konuştu.</p>

"DÖNÜŞÜ ZOR DEĞİL"

Bentancur ayrıca, "Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu.

<p><strong>GALATASARAY 6 MİLYON EURO ÖDEDİ</strong></p> <p>Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.</p>

GALATASARAY 6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

<p><strong>PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO</strong></p> <p>Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.</p>

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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