Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın menajerinden flaş açıklama: 'İtalya'ya geri dönmek istiyor'

"BİRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞTÜM"

Pablo Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu" dedi.