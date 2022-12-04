Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

04 Aralık 2022 Pazar, 16:16

Galatasaray, sakatlığı bulunan Mauro Icardi için bir açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, golcü futbolcunun tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e gittiği ve ikinci kısmına Türkiye'de devam edileceği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir."

ANTRENMANDA SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin daha önce antrenmanı yarıda bıraktığı açıklanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri kullanılmıştı.