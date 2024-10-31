Galatasaray'da Elias Jelert harekatı!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:08

Güncelleme: 31.10.2024 - 13:08

Galatasaray'ın bu yaz verim alamadığı tek transferi olan Elias Jelert için kollar sıvandı.

9 milyon Euro net bonservis bedeli ödenmesine rağmen formayı kapamayan genç sağ bek, Beşiktaş maçında umut verdi. Derbide sol bekte görev yapan Jelert'in kısa sürede gösterdiği performans teknik heyetten geçer not aldı.

Temmuzda kadroya katılan Danimarkalı futbolcu, Türkiye'ye adapte olmakta zorlanmıştı.

KIZ ARKADAŞI DA TÜRKİYE'YE GELDİ

Transferi sonrasında sakatlanan Jelert, forma giyemediği dönemde kulübe aidiyet duyma konusunda sorun yaşamıştı. 21 yaşındaki futbolcunun ailesinin yanı sıra kız arkadaşı da geçen günlerde Türkiye'ye geldi.

Habertürk'ün aktardığına göre, sarı-kırmızılı kulüpte Jelert'in ülkeye adaptasyonu için adeta seferberlik ilan edildi.

Okan Buruk ve kurmayları ile sarı-kırmızılı yönetim, Jelert'in karakteri ile profesyonelliğinden şüphe duymuyor.

Başarılı teknik direktör yatırım yapılan genç futbolcuyu ileriye dönük kazanmak istiyor.