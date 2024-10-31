Galatasaray'da Elias Jelert harekatı!
Galatasaray yönetimi, sezon başında 9 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Elias Jelert'in takıma ve Türkiye'ye adaptasyonu için harekete geçti.
Galatasaray'ın bu yaz verim alamadığı tek transferi olan Elias Jelert için kollar sıvandı.
9 milyon Euro net bonservis bedeli ödenmesine rağmen formayı kapamayan genç sağ bek, Beşiktaş maçında umut verdi. Derbide sol bekte görev yapan Jelert'in kısa sürede gösterdiği performans teknik heyetten geçer not aldı.
Temmuzda kadroya katılan Danimarkalı futbolcu, Türkiye'ye adapte olmakta zorlanmıştı.
KIZ ARKADAŞI DA TÜRKİYE'YE GELDİ
Transferi sonrasında sakatlanan Jelert, forma giyemediği dönemde kulübe aidiyet duyma konusunda sorun yaşamıştı. 21 yaşındaki futbolcunun ailesinin yanı sıra kız arkadaşı da geçen günlerde Türkiye'ye geldi.
Habertürk'ün aktardığına göre, sarı-kırmızılı kulüpte Jelert'in ülkeye adaptasyonu için adeta seferberlik ilan edildi.
Okan Buruk ve kurmayları ile sarı-kırmızılı yönetim, Jelert'in karakteri ile profesyonelliğinden şüphe duymuyor.
Başarılı teknik direktör yatırım yapılan genç futbolcuyu ileriye dönük kazanmak istiyor.
Spor Haberleri
- Galatasaray'da Jelert harekatı!
- Ömer Faruk Yurtseven: 'Atina'da yaşam çok rahat'
- Şampiyon İstanbul’da belli oluyor
- Sergen Yalçın'dan Beşiktaş itirafı!
- Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu!
- Anadolu Efes, Alba Berlin deplasmanında!
- Roma'nın konuğu Torino
- Panathinaikos'tan Asvel'e farklı tarife!
- Musiala hat-trick yaptı: Bayern Münih 4 golle turladı!
- Newcastle United, Chelsea'yi kupanın dışına itti!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı tutanaklarında Ahmet Özer hakkında ne yazıyor?
- Atatürk'e hakaret etti!
- Tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı!
- 'Seyyar giyotin gibi'
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
- Kayyumdan ilk fotoğraf
- Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
- Tepkili veliler şikâyet etti
- Esenyurt Belediyesi'ne kayyum!
- Hukuksuzluk sorguda da devam ediyor!