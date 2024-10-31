Galatasaray'ın rakibi Tottenham, Manchester City'ye bir ilki yaşattı!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında ağırladığı Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Tottenham, evinde Manchester City ile karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçta Tottenham, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 5'te Timo Werner ile 25'te Pape Sarr kaydetti. Manchester City'nin tek golünü ise 45+4'te Matheus Nunes attı.
MANCHESTER CITY'NİN NAMAĞLUP SERİSİ BİTTİ
Premier Lig'de en yakın rakibi Liverpool'un 1 puan önünde 23 puanla liderlik koltuğunda oturan, Şampiyonlar Ligi'nde 7 puanla 3. sırada yer alan Manchester City, Tottenham deplasmanında bu sezon bir ilki yaşadı. Pep Guardiola'nın ekibi, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak tüm kulvarlarda bu sezon ilk kez kaybetti.
TOTTENHAM'DA GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ 3 SAKATLIK
7 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Rams Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City engelini aşarken sakatlık kabusu yaşadı. Cristian Romero, Timo Werner ve Mickey van de Ven, sakatlıkları nedeniyle maçı tamamlayamadı. 3 oyuncunun da Galatasaray'a karşı sahaya çıkıp çıkamayacağı merak konusu.
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