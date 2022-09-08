Galatasaray'da Emre Akbaba'ya Konyaspor talip oldu!
Süper Lig ekibi Konyaspor'un, Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'ya talip olduğu iddia edildi.
Galatasaraylı Emre Akbaba'ya transferin son gününde Konyaspor talip oldu.
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Konyaspor'un, Galatasaray’ın ilk 11'inde forma bulmakta zorlanan Emre Akbaba için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı ileri sürüldü.
ALANYASPOR'A KİRALANMIŞTI
Yeşil-beyazlı ekibin Galatasaray'la temasa geçerek Emre Akbaba'yı resmen istediği ve transfer için pazarlıkların başladığı öğrenildi.
Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, geçen yıl da Aytemiz Alanyaspor'a kiralık gönderilmişti.
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