Galatasaray'da Mauro Icardi'den özel istek!

08 Eylül 2022 Perşembe, 09:10

Galatasaray'da kurmaylar transfer döneminin kapanmasına saatler kala bombaları üst üste patlattı. Dries Mertens, Haris Seferovic ve Lucas Torreira gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain'den Mauro Icardi'yi de kiraladı. Icardi transferiyle ilgili detayları Arjantin basını duyurdu.

24 SAAT KORUMA, ÖZEL AŞÇI

Arjantinli yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız. İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım"

Öte yandan Arjantin basını, Icardi'nin transferiyle ilgili ayrıntılara yer verdi, futbolcunun kendisi ve ailesi için 24 saat koruma istediğini yazdı. Oyuncunun talepleri arasında ayrıca özel aşçı bulunduğu da dile getirildi.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Ole gazetesi ise, "Galatasaray, iki sene önce Inter'den PSG'ye 50 milyon Euro bonservisle giden bir oyuncuyu kadrosuna katıyor" ifadesine yer verdi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, uzun yıllar Inter'de forma giyen oyuncunun sarı-kırmızılılara transferinin kesinleştiğini belirterek "PSG'deki inişli çıkışlı yıllarının ardından Icardi veda ediyor ve yolu İtalya'dan geçen futbolcuların koloni oluşturdukları Galatasaray'a katılıyor" ifadelerine yer verdi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için kasasından çıkacak bedel netlik kazandı. Süper Lig devinin kiralık transferi konusunda Paris Saint Germain'e herhangi bir bedel ödemeyeceği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi'nin yıllık maaşının 3 milyon Euro'sunu karşılayacağı kaydedildi. Öte yandan Mauro Icardi'nin kalan 5 milyon Euro'luk maaşının Paris Saint Germain tarafından ödeneceği belirtildi.