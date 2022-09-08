Galatasaray'ın yeni transferi Milot Rashica İstanbul'da!

08 Eylül 2022 Perşembe, 08:55

Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı ve Kosovalı oyuncu sabaha karşı 05:00’te İstanbul'a geldi.

Kosovalı oyuncu İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada, "İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Daha önce de İstanbul'a gelmiştim. Galatasaray'da olmak çok güzel" sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Rashica, sağlık kontrollerinin ardından kendisini kiralık olarak Galatasaray'a bağlayacak imzayı atacak.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Rashica'nın Norwich City ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

2021 yazında Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon Euro karşılığında imza atan Kosovalı futbolcu, İngiliz temsilcisinde çıktığı 40 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.