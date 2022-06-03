Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu rakibi Dursun Özbek'i müzakereye davet etti
Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, rakibi Dursun Özbek'i sosyal medyadan yaptığı paylaşımla müzakereye davet etti.
Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, rakibi Dursun Özbek'i müzakereye davet etti.
Hamamcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın yakın geçmişini doğru tahlil etmek, güncel durumu eksiksiz anlamak ve kulübümüzün önündeki fırsatları, riskleri ve çözüm alternatiflerini birlikte değerlendirmek üzere 11 Haziran 2022 seçimleri öncesi iki başkan adayının GSTV'de karşılıklı olarak görüş, öneri ve yaklaşımlarını müzakere davetimi kulüp başkan adayı olarak Sayın Dursun Özbek'e teklif ediyor, dilediği tarihte karşılıklı gündemi ve geleceği konuşmak, Galatasaraylıları aydınlatmak arzumu paylaşmak istiyorum. Bu konuda kulübümüzün en yüksek ve bağımsız istişare kurulu olan divan kurulumuzun gerekli koordinasyon için inisiyatif almasını temenni ederim."
Sn. Özbek’e açık davetimdir: pic.twitter.com/5QyFb0Tddq— Eşref Hamamcıoğlu (@hamamcioglu_e) June 3, 2022
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