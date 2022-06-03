Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng'e yeşil ışık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alman stoper Jerome Boateng'i takımda görmek istediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 11:36
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Jerome Boateng'e yeşil ışık
Abone Ol google-news

Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek yılın transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Jerome Boateng'i takibe aldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alman yıldızın transferi ile ilgili, "Ben de gazetelerden okudum" ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı'na röportaj veren teknik direktör Abdullah Avcı ise Lyon forması giyen yıldızı takımda görmek istediğini söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı Boateng için, "Jerome Boateng'in ismi geldi, değerlendiriyoruz. Ekonomik şartlar uygun olursa transfer etmek isteriz" ifadelerini kullandı.


Jerome boateng abdullah avcı trabzonspor Ahmet Ağaoğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler