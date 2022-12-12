Galatasaray'da Fernando Muslera Antalya kampına katıldı
Uruguay Milli Futbol Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fernando Muslera, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından Galatasaray'ın Antalya'daki kampına katıldı.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’nın Belek turizm bölgesinde kamp çalışmaları yapan Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 3 grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
RASHICA TAKIMLA ÇALIŞTI
Sarı-kırmızılı ekipte; Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman, takımla çalışmalara başladı. Tedavilerine devam edilen Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan Uruguay ile 2022 Dünya Kupası'nda görev yapan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Antalya'daki kampına katıldı ve bugün takımla yapılan antrenmanda yer aldı.
Galatasaray, salı günü saat 18.00’de Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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