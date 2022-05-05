Galatasaray'da Fırat Develioğlu'na ihraç şoku!

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:49

11 Haziran'da seçime gitme kararı alan Galatasaray 'da bir türlü sular durulmuyor.

Son seçimi iptal eden mahkeme kararının arkasındaki kişi olan Fırat Develioğlu, önceki gün yaptığı açıklamada başkanlığa aday olduğunu ilan etmişti. Develioğlu'nun bu çıkışı camiada sert tepkiyle karşılandı.

Fanatik'in haberine göre, kulübün eski yöneticilerinden Adnan Öztürk ile mali genel kurullarda divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan, Fırat Develioğlu'nun Galatasaray'dan ihraç edilmesi için harekete geçti.

İki üyenin de bugün Divan Kurulu'na başvurarak ihraç talebinde bulunacağı belirtildi.

İhraç başvurusunda yer alacak maddelerin ise şu şekilde olduğu ifade edildi:



- "İtiraz sürelerini kötüye kullanarak kulübü ve üyeleri zora sokmak"

- "Başkan adaylarını küçük düşüren sözler sarf etmek"

- "Tebligat adresini kasıtlı olarak yanlış vermek"

FIRAT DEVELİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Fırat Develioğlu, başkanlığa aday olduğunu açıklarken Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü hedef alarak, "Mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm. 6-7 ay sonra oturduğum yerden 'Bakın ben haklı çıktım' demek yerine aksiyon alarak 'Elimde bu kadar imkan varken Galatasaray için ne yapabilirim' diye düşündüm. Bu sebeple üçüncü, dördüncü, beşinci adayların da çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım" ifadelerini kullanmıştı.