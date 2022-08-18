Galatasaray'da Fredrik Midtsjö'den kötü haber!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da Fredrik Midtsjö üzüntüsü yaşanıyor. Norveçli yıldızın sakatlık sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 20:26
Galatasaray'da Fredrik Midtsjö'den kötü haber!
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Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Galatasaray'a Fredrik Midtsjo'den kötü haber geldi.

Fanatik'in haberine göre, Ümraniye maçında forma giyemeyecek Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak.

Midtsjö'nün Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında da oynayamayacağı, Kasımpaşa maçına ise yetişmesinin beklendiği öğrenildi. 


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