Galatasaray'da Fredrik Midtsjö'den kötü haber!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Fredrik Midtsjö üzüntüsü yaşanıyor. Norveçli yıldızın sakatlık sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Galatasaray'a Fredrik Midtsjo'den kötü haber geldi.
Fanatik'in haberine göre, Ümraniye maçında forma giyemeyecek Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak.
Midtsjö'nün Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında da oynayamayacağı, Kasımpaşa maçına ise yetişmesinin beklendiği öğrenildi.
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