Galatasaray'da Fredrik Midtsjö'den kötü haber!

18 Ağustos 2022 Perşembe, 20:26

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Galatasaray'a Fredrik Midtsjo'den kötü haber geldi.



Fanatik'in haberine göre, Ümraniye maçında forma giyemeyecek Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak.



Midtsjö'nün Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında da oynayamayacağı, Kasımpaşa maçına ise yetişmesinin beklendiği öğrenildi.

