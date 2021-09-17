Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi
UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yapacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında dün akşam İtalya'nın Lazio takımını konuk eden sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisiyle yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Lazio karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda daha sonra pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç yapıldı. İdman, koşu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın yapacak.
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